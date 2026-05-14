Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 мая 2026 9:35

Двое жителей Артемовского получили сроки за издевательства над инвалидами

Суд вынес приговор двум жителям Артемовского, издевавшимся над инвалидами
Екатерина ГАПОН
Двое жителей Артемовского несколько месяцев издевались над двумя инвалидами, которые пришли к ним в гости, за что получили большие сроки

Двое жителей Артемовского несколько месяцев издевались над двумя инвалидами, которые пришли к ним в гости, за что получили большие сроки

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Суд в Артемовском вынес приговор Евгению Черемных и Валерии Шахматовой, которые издевались над двумя инвалидами. Установлено, что зимой – весной 2025 года к фигурантам в гости пришли 32-летний мужчина и 23-летняя девушка, являющиеся инвалидами. Черемных и Шахматова воспользовались беспомощным состоянием гостей, которые не могли осознавать происходящее.

– В отношении гостей применялось насилие сексуального характера, их истязали, причинили тяжкий вред здоровью. Кроме того, Валерия вымогала имущество у потерпевшего и пыталась его убить, – сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Обоих подсудимых признаны виновными в совершении преступлений по статье 132 УК РФ «Действия сексуального характера», статье 117 УК РФ «Истязание», части 3 статьи 30 – статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство», статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и статье 163 УК РФ «Вымогательство».

Евгения Черемных приговорили к 14 годам колонии общего режима, а Валерию Шахматову – к 19 годам колонии общего режима.