Двое жителей Артемовского получили сроки за издевательства над инвалидами

Двое жителей Артемовского несколько месяцев издевались над двумя инвалидами, которые пришли к ним в гости, за что получили большие сроки Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Суд в Артемовском вынес приговор Евгению Черемных и Валерии Шахматовой, которые издевались над двумя инвалидами. Установлено, что зимой – весной 2025 года к фигурантам в гости пришли 32-летний мужчина и 23-летняя девушка, являющиеся инвалидами. Черемных и Шахматова воспользовались беспомощным состоянием гостей, которые не могли осознавать происходящее.

– В отношении гостей применялось насилие сексуального характера, их истязали, причинили тяжкий вред здоровью. Кроме того, Валерия вымогала имущество у потерпевшего и пыталась его убить, – сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Обоих подсудимых признаны виновными в совершении преступлений по статье 132 УК РФ «Действия сексуального характера», статье 117 УК РФ «Истязание», части 3 статьи 30 – статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство», статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и статье 163 УК РФ «Вымогательство».

Евгения Черемных приговорили к 14 годам колонии общего режима, а Валерию Шахматову – к 19 годам колонии общего режима.