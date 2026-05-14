НовостиОбщество14 мая 2026 9:27

В Екатеринбург привезли 20 тонн свежих нектаринов из Китая

Свердловский Россельхознадзор проконтролировал ввоз нектаринов из Китая
Никита ПРИХОДЬКО
Вредителей в нектарине не обнаружили

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

В Екатеринбурге 13 мая 2026 года сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали поставку партии свежих нектаринов, выращенных в Китае. Всего из Поднебесной на плодоовощную базу уральской столицы привезли 20 тонн продукции.

- От всех партий продукции были отобраны пробы. После проведенных исследований в Екатеринбургском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ» в нектаринах карантинные объекты не обнаружены, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Поскольку ввезенные нектарины полностью безопасны к употреблению, их разрешили к продаже. В скором времени они могут появится в магазинах Екатеринбурга.

Напомним, что недавно в столицу Урала привозили первую партию голубики из Китая. Общая стоимость поступившей продукции составила больше 10 миллионов рублей.