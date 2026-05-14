На Ямале владельца кафе наказали за массовое отравление посетителей

Жителю Ямала ограничили свободу из-за отравления посетителей кафе Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ноябрьский суд вынес приговор местному бизнесмену, который признан виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических норм, из-за чего в городском кафе произошло массовое отравление. Об этом сообщает «Ямал 1».

Во время следствия в работе кафе нашли грубые нарушения санитарных требований: здесь не соблюдались условия хранения продуктов, не было нужной документации по безопасности продукции, игнорировались правила личной гигиены, помещение должным образом не обрабатывалось.

В итоге в период с 20 по 30 мая прошлого года к врачам за срочной помощью обратились 38 человек, включая 22 детей и подростков. У пациентов диагностировали сальмонеллез и другие сопутствующие заболевания.

Суд назначил предпринимателю ограничение свободы на год и четыре месяца.