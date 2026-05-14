Прокуратура помогла екатеринбуржцу с инвалидностью отсудить страховые выплаты

Прокуратура помогла екатеринбуржцу с инвалидностью отсудить более 200 тысяч рублей страховых выплат. С заявлением в надзорное ведомство обратился местный житель, ранее работавший в должности начальника отдела общего обеспечения межрайонной инспекции ФНС по Свердловской области.

В сентябре 2022 года при исполнении служебных обязанностей с ним произошел несчастный случай, в результате которого мужчина получил травму. Ему установили инвалидность III группы.

– Учитывая, что сотрудники налоговых органов подлежат обязательному государственному личному страхованию, мужчина обратился в страховую компанию с заявлением о выплате страхового возмещения, – сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Однако в выплате мужчине отказали, ссылаясь на то, что инвалидность была установлена за пределами срока исполнения контракта.

Прокуратура направила иск в суд с требованием взыскать со страховой компании полагающиеся мужчине выплаты. Кировский районный суд удовлетворил требования, взыскав более 205 тысяч рублей.