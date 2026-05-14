В Екатеринбурге продлили сроки перекрытия улицы Комсомольской

В Екатеринбурге продлили сроки перекрытия по левой эстакаде улицы Комсомольской, от дома №80 до переулка Базового. Напомним, ранее ограничения вводили до 8 мая. Теперь же они будут действовать вплоть до 18-го числа.

- Это связано со строительством транспортной развязки на пересечении переулка Базового, улицы Комсомольской и Сибирского тракта, - пояснили в пресс-службе администрации города.

Также до 25 мая продлили сроки закрытия движения на пересечении улиц Байкальская – Комсомольская. Изначально ограничения вводили до 22 мая.

- Объезд участков на период проведения работ предусмотрен по улицам Комсомольской, Малышева, Восточной, Декабристов и Сибирскому тракту, - отметили в мэрии.

Екатеринбуржцев попросили с пониманием отнестись к перекрытиям и заранее спланировать свой маршрут с учетом всех ограничений.