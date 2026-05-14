В педуниверситете Нижнего Тагила установят систему оповещения за 3,8 млн

В нижнетагильском филиале Уральского государственного педагогического университета, расположенном на улице Красногвардейской, установят систему оповещения «Антитеррор». Об этом сообщает издание Тагил.Лайф.

Новая система оповещения будет установлена в восьми корпусах, там появятся 300 громкоговорителей. Оборудование настроят под различные сценарии: нападение, минирование, тревога. Монтаж системы за 3,8 миллиона рублей займет два месяца.

Начальная стоимость на электронном аукционе составляла 10 миллионов рублей, однако компания «Пожзащита-НТ» согласилась выполнить все работы за 3 842 000 рублей.