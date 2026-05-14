Житель Нижнего Тагила получил условный срок за стрельбу в магазине

Мужчина в ходе конфликта выстрелил в оппонента из пневматики, за что получил условный срок. Фото: Ленинский районный суд Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле вынесли приговор Никите Рогозину, который открыл стрельбу из пневматического пистолета в магазине. Инцидент произошел 6 июня 2025 года.

Рогозин увидел, что пьяный посетитель магазина ссорился с сотрудницей. Мужчина сделал ему замечание, и в ходе конфликта Никита достал пневматический пистолет и несколько раз выстрелил в посетителя.

– Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевшему были причинены раны волосистой части головы, пальца руки и области локтевого сустава. Эти повреждения были квалифицированы как вред здоровью средней тяжести, – сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Рогозин вину не признал, заявив, что действовал в рамках самообороны. Эти доводы не получили подтверждения, так как наличия угрозы жизни мужчины не было.

Никиту Рогозина признали виновным в совершении преступления по пункту «з» части 2 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия». Его приговорили к одному году лишения свободы условно и взыскали 150 тысяч рублей компенсации в пользу пострадавшего.