На Среднем Урале от присасывания клещей пострадали 5,3 тысячи человек

С подозрением на клещевой боррелиоз госпитализировали 26 свердловчан Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области с начала сезона от присасывания клещей пострадали порядка 5,3 тысячи человек. Это в 1,6 раза ниже показателей 2025 года и в 1,3 раза ниже среднемноголетнего уровня. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского Роспотребнадзора.

- В лабораториях исследовано 2,7 тысячи особей клещей. Возбудители клещевого энцефалита обнаружены в 1,15% проб, лайм-боррелиоза – в 43%, моноцитарного эрлихиоза - в 3,6% проб и гранулоцитарного анаплазмоза – в 0,7% проб, - пояснили в ведомстве.

Наибольшее число пострадавших зафиксировали в Екатеринбурге и Каменске-Уральском. Всего сначала сезона инфекциям подверглись жители 65-ти муниципалитетов региона.

На данный момент с подозрением на клещевой боррелиоз госпитализировали 26 человек. С подозрением на клещевой энцефалит в больницу попали 11 свердловчан, а с начала 2026 года от него впервые привились свыше 61,7 тысячи жителей, еще почти 163 тысячи – повторно.

Напомним, что Свердловская область попала в группу риска по заражению клещевым энцефалитом.