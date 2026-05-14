В Свердловской области посевная кампания началась позже из-за затяжной весны

В Свердловской области в 2026 году сельхозпроизводители приступили к весенним работам примерно на 10 дней позже, чем в прошлом году. Из-за затяжной весны земля долго была сырой, и аграрии просто не могли выйти в поле.

– К севу мы приступили 25 апреля. На сегодняшний день все муниципалитеты приступили к посевной кампании, исключения составляют северные территории – это Волчанск, Серов, Краснотурьинск. Там коллеги приступят к работам в ближайшие выходные, – сообщила министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова.

Общая площадь посевных площадей – порядка 760 тысяч гектар, из них 311 тысяч гектар засеют зерновыми культурами, 93 тысячи гектар – кормовые культуры, 59 тысяч гектар – масленичные культуры, 32 тысячи гектар – картофель и 5 тысяч гектар – овощи.

Отмечается, что посевная кампания идет в стандартные сроки. На данный момент засеяно уже около 100 тысяч гектаров – 21% от общей площади. Закончить посев планируют 15-20 июня.