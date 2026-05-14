Уральский депутат во время прогулки по горам и встретил медведя

Депутат Сергей Семакин из города Серов во время прогулки по лесу и горам 11 мая вместе с коллегами встретил медведя. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

- Ехал вместе с коллегами по Дунитовой дороге и любовался местными пейзажами. Внезапно на обочине заметили медведя, который грелся на солнце. Мы на него смотрим, он на нас, - рассказывает Сергей Семакин.

Когда компания подъехала ближе, лесной хищник растерялся, после чего ушел в другую сторону, время от времени оборачиваясь.

Депутат подчеркнул, что лучше с медведем не встречаться нос к носу, так как это может привести к трагедии. Особенно весной, когда хищник голоден после спячки.