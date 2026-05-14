НовостиОбщество14 мая 2026 7:58

Полпред президента потребовал усилить борьбу с «черными лесорубами» на Урале

Также Артем Жога поручил увеличить посадки леса
Лев ИСТОМИН
Артем Жога потребовал усилить мониторинг лесов

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога дал поручение усилить борьбу с «черными лесорубами», а также увеличить объемы посадки леса. Об этом сообщает «ФедералПресс».

Артем Жога на профильном совещании в Верхней Пышме поручил максимально внимательно относиться к сообщениям уральцев о незаконной вырубке леса и оперативно пресекать подобные факты.

Для этого полпред посоветовал изучить опыт Ямала, где леса контролируют из космоса. Там количество нарушений удалось сократить.

В 2025 году в уральских регионах высадили на 13% больше деревьев, чем погибло. Но в среднем по стране этот показатель приближается к 50%. Жога потребовал от чиновников стремиться к этой цифре.