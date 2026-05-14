В Свердловской области зарплаты выросли в 25 сферах

В Свердловской области за год зарплаты выросли в 25 сферах

В Свердловской области в апреле 2026 года средняя заработная плата составила 79,5 тысячи рублей. По сравнению с апрелем прошлого года зарплаты выросли на 13%. Это следует из аналитики платформы hh.ru. Для сравнения, средняя зарплата по России составила 84 тысячи рублей и выросла за год на 12%.

– Зарплаты продолжают расти, но рост уже не глобальный, а точечный – прежде всего у дефицитных и высококвалифицированных специалистов. На Урале в числе лидеров по оплате остаются топ-менеджеры, квалифицированные рабочие и производственные кадры, – отметила директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая.

Наибольший рост зарплат зафиксирован в 25 профессиях. Больше всего выросла оплата труда в сферах обслуживающего персонала и транспорта, а также в логистике и перевозках – прирост составил 21%. Зарплаты у рабочего персонала на 18%, а у административного – на 17%. В сфере строительства и недвижимости оплата труда выросла на 16%, в производстве и сервисном обслуживании – на 15%. Юристы стали получать на 14% больше, а сотрудники розничной торговли на 12%.

В сфере медицины, фармацевтики и искусства, а также развлечений и массмедиа доход вырос на 11%, в финансах, бухгалтерии, продажах, инвестициях, консалтинге и обслуживании клиентов – на 10%. Работники в сфере туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса, а также информационных технологий, маркетинга, рекламы и PR стали зарабатывать больше на 9%. В сфере добыче сырья доход увеличился на 8%, у работников спортивных клубов, фитнеса и салонов красоты – на 6%, в сельском хозяйстве – на 4%, в безопасности – 3%, а в управлении персоналом, автомобильном бизнесе, закупках, науке и образовании – на 2%.