Более 2 тысяч кубометров мусора вывезла «Спецавтобаза» в ходе субботников

На Урале проходят традиционные месячники чистоты. Регоператор «Спецавтобаза» напоминает: мусоровозы вывозят твердые коммунальные отходы после субботников только с контейнерных площадок. А вот пакеты с листвой и мусором, складированные в других местах, например, на тротуарах или газонах, организаторы уборки должны вывозить сами.

— С начала апреля нам отправили более тысячи заявок на вывоз мусора после субботников, — говорит начальник отдела эксплуатации «Спецавтобазы» Павел Беляевских. — Чаще всего заявки поступают от управляющих компаний и ТСЖ, местных администраций, детсадов и школ, самих жителей.

Регоператор помогает приводить в порядок и крупные городские территории. Так, в Екатеринбурге уже вывезли мешки с мусором из Основинского парка, обоих Дендрариев, из Шарташского и Московского лесопарков.

Жителям напоминают: заявку на вывоз мусора после субботника нужно подавать минимум за три дня до начала уборки. Для этого достаточно указать адрес контейнерной площадки и примерный объем отходов.

Весь мусор, собранный во время субботников — уличный смет, листву, траву и растительные отходы после ухода за клумбами и газонами — необходимо складывать в пакеты. Оставлять мешки нужно рядом с контейнерной площадкой так, чтобы они не мешали проезду и работе спецтехники. Заполнять обычные контейнеры отходами после уборки не стоит. А вот шины, строительные отходы, а также обрезки деревьев не относятся к бытовому мусору. Выбрасывать их на контейнерные площадки запрещено — за их вывозом следует обращаться в специализированные компании.