Возможности и риски: эксперт Т2 рассказал о цифровых решениях для предпринимателей на Финмаркет-2026

Мобильный оператор Т2 продолжает поддерживать уральский бизнес, предлагая экспертную поддержку и эффективные инструменты для преодоления актуальных вызовов. Компания стала партнером IV Всероссийского финансового форума Финмаркет-2026.

Здесь руководитель направления по развитию цифровых решений и сервисов МР «Урал» T2 Роман Цыкало принял участие в сессии «Цифровые финансы и технологии», оценив обстановку в уральской предпринимательской среде со стороны делового сообщества. «Такие мероприятия как Финмаркет сегодня особенно важны, ведь они становятся поводом предпринимателям из разных сфер, крупному бизнесу, экспертам со всей страны встретиться вместе и оценить состояние как экономики в целом, так и отдельных отраслей»,- подчеркнул Роман Цыкало.

Одним из ключевых вызовов для предпринимателей, по оценке Т2, сегодня является высокая конкуренция на фоне товарного изобилия и, как следствие, серьезная борьба за клиентов. Для привлечения покупателей и выстраивания доверительных отношений с ними бизнес ищет новые способы для коммуникации. Другой риск связан с потерей потенциальных клиентов, поскольку, по статистике, 27% человек отказываются от покупки, если им не отвечали более 5 минут. Связано это в том числе с отсутствием автоматизации и ошибками сотрудников. В качестве примера возможностей для решения этих вызовов участникам Финфорума продемонстрировали такие цифровые инструменты как SMS-Таргет и Umnico от Т2. Первый позволяет отправлять таргетированные СМС-рассылки, а второй – собирать чаты из всех онлайн-источников в одном окне.

Среди актуальных рисков Роман Цыкало также назвал киберугрозы. Среди них он выделил взлом сайтов с целью хищения данных или подмены платежных реквизитов, а также блокировку работы ресурсов, что отражается не только на прибыли, но и репутации компании. Тема кибербезопасности поднималась и другими спикерами Финмаркета, которые так же отмечали важность последовательной нейтрализации этих рисков.

