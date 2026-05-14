Два свердловских музея стали финалистами национальной премии имени Лихачева

Два музейных проекта вышли в финал национальной премии. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области два музея вышли в финал национальной премии имени Д.С. Лихачева. Об этом рассказали в региональном Департаменте информационной политики.

Так, в номинации «Музейная экспозиция» с проектом «Автомобильные звезды СССР» на победу претендует Музейный комплекс в Верхней Пышме.

- Выставка, посвященная 130-летию отечественной автомобильной промышленности, рассказывает историю десяти автомобильных заводов СССР – от первых инженерных решений до массового производства в 1980-1990-х годах, - пояснили в Департаменте.

Выставка «Спасти и вернуть. Медицинский фронт Великой Победы» вышла в финал в номинации «Выставочный проект». Экспозиция, организованная мультимедийным парком «Россия – моя история» в Екатеринбурге, представит систему военной медицины в годы Великой Отечественной войны.

Всего в финал конкурса прошли 114 проектов из 33 субъектов страны. Победителей объявят 20 мая в Москве.