Власти Екатеринбурга выделили средства на ремонт шести дворов

Власти Екатеринбурга в 2026 году выделили субсидии на ремонт шести дворов. Средства направят на благоустройство придомовых территория по улицам Коуровская, 17, Челюскинцев, 21-23, Уральская, 67, Советская, 39, Амундсена, 72, Бажова, 134 и Декабристов, 16-18д.

– С 2017 года в уральской столице благоустроено 193 придомовые территории. Многое зависит от активности самих жителей – только по их заявке двор может быть включён в программу софинансирования, – сообщил в своих социальных сетях глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Глава города отметил, что в минимальный перечень работ входит ремонт проездов, монтаж наружного освещения, а также установка скамеек и урн. Кроме этого, по желанию во дворе можно обустроить детские площадки, посадить деревья и кустарники, сделать парковку или площадку для выгула собак.