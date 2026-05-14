В Каменске-Уральском прошли съемки тревел-шоу

Один из сюжетов сняли в местном театре драмы. Фото: пресс-служба администрации Каменска-Уральского

Каменск-Уральский попадет в один из выпусков тревел-шоу «Большой Урал. Поехали». Съемки прошли не только в окрестностях города, но и в театре «Драма Номер Три». Съемочная группа взяла интервью у одной из актрис культурного учреждения – Анны Котоминой.

- Театральный сюжет, по словам представителя творческой группы, займет в готовой получасовой серии от силы три минуты. В остальное время авторы расскажут о достопримечательностях третьего по величине города Свердловской области, о том, зачем и почему стоит в него приехать, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Сейчас ведутся работы по сборке и монтажу отснятого материала. Как заверили в мэрии Каменска-Уральского, выпуск выйдет в социальных сетях и на двух областных телеканалах до конца июня. Он станет частью третьего сезона проекта.