Свердловские власти рассказали о спортивной программе предстоящего Сабантуя

Власти Свердловской области рассказали о спортивной программе предстоящего национально-культурного праздника Сабантуя. Он пройдет 31 мая 2026 года в селе Кадниково Сысертского ГО. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.

- Борьба «Корэш» объединит юношей, мужчин и ветеранов в различных весовых категориях, а в соревнованиях по армрестлингу за победу поборются как мужчины, так и женщины. В гиревом спорте девушки будут поднимать гири весом 16 килограммов, мужчины – 24 и 32 килограмма, - рассказали в Департаменте.

Также участники смогут посоревноваться в перетягивании каната: за победу поборются несколько коллективов по шесть человек. Кроме того, в рамках Сабантуя пройдут конные скачки. Наездники смогут показать свои навыки на дистанциях 1 200, 1 600 и 2 400 метров.

Сейчас для участников соревнований стартовала регистрация, которая продлится до 25 мая. Отмечается, что помимо спортивных мероприятий в рамках Сабантуя выступят различные творческие коллективы, пройдут выставки-ярмарки и дегустации татарских и башкирских блюд.