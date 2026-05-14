Свердловчане стали чаще покупать недвижимость в других регионах

Жители Среднего Урала стали чаще покупать недвижимость в других регионах. Так, по данным регионального Управления Росреестра, в апреле 2026 года свердловчане приобрели объекты в соседних Курганской и Челябинской областях, а также в Республике Башкортостан.

- Свердловчане в апреле 2026 подали 1448 заявлений на экстерриториальную регистрацию и кадастровый учет в отношении объектов недвижимости, расположенных в других регионах, - рассказала заместитель руководителя Управления Ирина Семкина.

Отмечается, что заявления о покупке недвижимости в Свердловской области в апреле чаще всего поступали из Челябинской области – 134. На втором месте расположилась Московская область – 71 заявка. Еще 38 заявлений поступили из Тюменской области.