Уралец отсудил у предпринимателя 120 тысяч за недоставленную автомойку

Мужчина отсудил у предпринимателя 124,6 тысячи рублей

Житель поселка Рефтинского отсудил у предпринимателя больше 120 тысяч рублей за недоставленную автомойку. Мужчина заказал товар у ИП Гомозовой А.О. и заплатил за него 39 тысяч рублей. Однако автомойка уральцу так и не пришла. Мужчина долго пытался добиться возврата денег, однако продавец его просьбы игнорировала.

- Тогда гражданин обратился в Асбестовский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. Специалист помог подготовить официальную претензию в адрес продавца, но в установленный законом срок она не была удовлетворена, поэтому был подан иск в суд, - рассказали в пресс-службе свердловского Роспотребнадзора.

Суд встал на сторону жителя Рефтинского и взыскал с ИП стоимость автомойки, неустойку в 39 тысяч рублей, а также штраф 41,6 тысячи за отказ предпринимателя добровольно вернуть деньги и 5 тысяч компенсации морального вреда. В общей сумме уралец отсудил 124,6 тысячи рублей.