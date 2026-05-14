В Заречном крупный пожар охватил нежилое помещение

На тушение возгорания ушло больше часа. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Заречном ночью 14 мая 2026 года произошел крупный пожар на улице Мира. Загорелось неэксплуатируемое строение. Огонь охватил порядка 300 квадратных метров нежилого помещения. Соответствующее сообщение поступило на пульт спасателей в 2:49.

- Поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, город Заречный, улица Мира. На площади 300 квадратных метров сгорела кровля, повреждены стены неэксплуатируемого строения, - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

На место происшествия выехала бригада огнеборцев в составе 13 человек и 4 единиц техники. В 3:28 им удалось локализовать огонь, а окончательно потушить возгорание – в 4:09. Затем пожарные приступили к разбору и проливке сгоревших конструкций строения, которые завершились в 5:44. Из-за чего возник пожар, пока не сообщается.