Пропавшего в Каменске-Уральском 22-летнего парня нашли в Екатеринбурге

Найти молодого человека удалось вечером 13 мая

В Свердловской области завершились поиски 22-летнего парня, который пропал в Каменске-Уральском. Он ушел из дома, расположенного в Синарском районе, ночью 12 мая 2026 года. С тех пор о его местонахождении было ничего неизвестно.

Искали уральца сотрудники полиции и волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Найти пропавшего удалось на следующий день, 13 мая, вечером. Молодого человека обнаружили в Екатеринбурге. Соответствующее сообщение поступило в 21:22.

- Гражданин, разыскиваемый полицией и волонтерами «ЛизаАлерт», найден в столице Урала. С ним все в порядке, - рассказали в МО МВД России «Каменск-Уральский».

Сейчас уральца доставляют домой в Каменск-Уральский.

