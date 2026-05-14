В Екатеринбурге продают автомобиль Wanderer W26 1938 года за 35 млн рублей

Автомобиль продают после реставрации и капитального ремонта. Фото: Avito

В Екатеринбурге на продажу выставили редкий немецкий автомобиль Wanderer W26 1938 года выпуска. Продавец указал для коллекционной машины стоимость в 35 миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте объявлений.

- Wаndеrеr W26 является ярким представителем немецкого автомобилестроения предвоенного периода. Он был нацелен на состоятельных представителей среднего класса, предпринимателей, профессионалов и мелких чиновников, которые ценили надежность, престиж и комфорт, - рассказал владелец машины.

Отмечается, что автомобиль выставили на продажу после реставрации и капитального ремонта. Для обивки салона были использованы дорогие ткани, а декор был сделан из полированного дерева. Пробег редкой машины составляет всего 10 километров.