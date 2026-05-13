В Екатеринбурге продлили арест совладельцу «Облкоммунэнерго» и его сообщникам

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга 13 мая оставил под стражей совладельца «Облкоммунэнерго» Алексея Боброва, председателя совета директоров «Корпорации СТС» Татьяну Черных и экс-директора «Объединенной теплоснабжающей компании» Антона Боликова. Все трое останутся в СИЗО до 15 августа. Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Напомним, фигурантов задержали еще 23 сентября 2025 года в Москве. Уже на следующий день, 24 сентября, Верх-Исетский районный суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. С тех пор арест неоднократно продлевали.

- Органами предварительного расследования они обвиняются в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, - уточнили в региональных судах.

По версии следствия, они действовали в составе одной группы. Именно с этого задержания начался громкий процесс по иску Генпрокуратуры о национализации активов. Надзорное ведомство считает, что Алексей Бобров и его деловой партнер Артем Биков незаконно установили контроль над энергетическим комплексом УрФО и рядом предприятий ЖКХ.