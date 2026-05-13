Тренд на многодетность теперь прививают Свердловской области

В Екатеринбурге стартовала проектно-аналитическая сессия, посвященная вопросам рождаемости и многодетности. На протяжении трех дней власти и приглашенные эксперты будут обсуждать новую демографическую политику. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.

- Мы обсудим не только меры материальной поддержки, но и ценностные ориентиры, мировоззрение. Наша задача показать обществу, что многодетная семья является благополучной. Сделать многодетность новым трендом, - говорит замгубернатора Свердловской области - министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

Эксперты обсудят специфику регионов, общие принципы позитивной демографической политики. Это позволит найти решения, которые в дальнейшем будет перенимать и Средний Урал.

Тематические блоки посвятят семейным ценностям, здоровью, охране материнства и детства. Также специалисты найдут пути, способные улучшить семейную политику.