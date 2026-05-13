Бастрыкин заинтересовался иностранцем, избившим сына сожительницы на Урале

В Екатеринбурге приезжий из Средней Азии жестоко избил сына своей сожительницы. У 12-летнего мальчика диагностировали черепно-мозговую травму и перелом носа. На инцидент обратил внимание председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным «КП-Екатеринбург», все произошло 4 мая. Шестиклассник заступился за мать во время конфликта с сожителем и получил в ответ жестокие удары.

- Следственными органами СК России по Свердловской области по данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 117 УК РФ «Истязание», - уточнили в СКР.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Глава ведомства поручил руководителю СУ СКР по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования уголовного дела и по доводам публикаций в СМИ.