Россельхознадзор остановил экспорт уральской древесины из-за вредителя

Уральскую древесину не пустили в Киргизию из-за вредителя Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты Уральского межрегионального управления Россельхознадзора 12 мая выявили карантинного вредителя в партии лесоматериалов, подготовленной к отправке из Свердловской области в Киргизию. Как сообщили в пресс-службе ведомства, экспорт был остановлен.

Лесозаготовитель из Карпинска пытался вывезти 50 кубометров древесины — сосну, ель и лиственницу.

- В лесоматериалах из сосны, ели и лиственницы в количестве 50 кубических метров, подготовленных к отгрузке в Киргизию, обнаружен карантинный вредитель леса: малый черный еловый усач Monochamus sutor Linnaeus (живая личинка, 1 штука), - уточнили в ведомстве.

По закону зараженная продукция не может быть выпущена в оборот, ее перевозка и реализация запрещены. Организации, подготовившей такую партию, объявлено предостережение.