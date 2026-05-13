На Урале запустили единственную в России горячую линию для поиска раненых бойцов

На Урале запустили горячую линию для родственников бойцов

В Екатеринбурге запустили единственную в стране горячую линию Центра учета раненых ЦВО для родственников бойцов. Об этом сообщает аппарат Уполномоченного по правам человека в Свердловской области.

Инициатива создана при окружном военно-медицинском управлении. Поводом стало обращение уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой к командованию Центрального военного округа. Свердловский омбудсмен просила наладить связь с семьями бойцов по военно-медицинским вопросам.

- Горячая линия будет работать ежедневно с 09:00 до 19:00 по екатеринбургскому времени для жителей 29 российских регионов, входящих в состав Центрального военного округа. Это субъекты Уральского, Приволжского и Сибирского федеральных округов, - сказано в сообщении.

Звонки принимаются по номерам: 8 (343) 359-32-58, 359-30-28, 359-33-13. На них ответят специалисты. Информацию предоставят только по местоположению и дате поступления бойцов. Другие сведения заявители смогут узнать только обратившись лично в госпиталь.

По словам свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой, это позволит прояснить судьбу бойцов. Командование ЦВО такой накал обратной связи запускает в стране впервые