Более полумиллиона свердловчан подключились к домовым чатам в МАКС

В Свердловской области более 524 человек присоединились к домовым чатам в мессенджере МАКС. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. Отмечается, что целью сервиса является упростить и ускорить взаимодействие между жителями многоквартирных домов, управляющими компаниями и городскими службами.

– Домовые чаты в мессенджере МАКС позволяют выстроить прямое и оперативное взаимодействие между жителями и управляющими организациями, ускоряют обработку обращений и делают контроль качества жилищных услуг более эффективным, – отметил директор департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области Алексей Россолов.

Ранее пользователям в домовых чатах стал доступен бот «Госуслуги Дом», через который можно напрямую передать показания счетчиков, отправить заявку в УК или посмотреть информацию о недвижимости. На данный момент в МАКСе создано более 22 тысяч домовых чатов с такой функцией.