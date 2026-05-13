На Урале 44 семьи агрономов получат новое жилье

Губернатор Свердловской области Денис Паслер рассказал о поддержке специалистов сельского хозяйства. Семьи 44 агропромышленников получат выплаты на приобретение или строительство жилья. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.

- Эффективный инструмент позволяет обеспечить людей жильем и закрепить кадры на селе. В 2026 году получателями станут еще 44 семьи. В большинстве случаев это работники агропромышленного комплекса и соцсферы, - рассказал Денис Паслер.

За минувшие пять лет в регионе почти 400 семей смогли улучшить жилищные условия.

Выплаты могут направить как на покупку готового жилья, так и на строительство. Субсидии покрывают 70% от расчетной стоимости. Еще 30% покупатель должен внести собственных средств или заемных.

Программой могут воспользоваться уральцы, признанные нуждающимися в улучшении условий. А также постоянно живущие в селах или планирующие переезд.