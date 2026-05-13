В Белоярском районе в аварии погиб водитель «Нивы»

От удара машины вынесло в кювет. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

13 мая днем на шестом километре дороги подъезда к селу Большебрусянское произошло ДТП. «Шевроле Нива» столкнулась с «Газелью». Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

Предварительно, 73-летний водитель «Шевроле Нива» выехал со второстепенной дороги на нерегулируемый перекресток. Автомобиль не уступил дорогу грузовику. После столкновения обе машины вынесло в кювет.

- Водитель «Шевроле Нива» от полученных травм скончался на месте аварии. Его пассажирка, женщина 65 лет, бригадой скорой медицинской помощи доставлена в Белоярскую центральную больницу с травмами тела. Госпитализация не потребовалась, - уточнили в ведомстве.

Как выяснилось, водителями оказались местные жители. Их стаж вождения – 20 лет. Владелец «Нивы» четыре раза привлекался к ответственности за нарушения правил. Водитель «Газели» нарушал правила 12 раз. Он прошел медосвидетельствование, которое показало трезвость.

На месте аварии провели процессуальные действия. По факту случившегося назначено расследование.