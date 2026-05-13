В Тюменской области зафиксировали повышение уровня Ишима

К паводку готовились, учитывая опыт прошлых лет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Тюменской области на гидропосту в селе Ильинка Казанского округа, который первым встречает большую воду, зафиксирован подъем уровня Ишима. Как пишет ИА «Тюменская линия», на данный момент он составляет 753 см. Это три сантиметра выше отметки «Неблагоприятное явление».

В связи с этим в округе введен режим «Повышенная готовность», сообщил губернатор Александр Моор.

- К паводку готовились, учитывая опыт прошлых лет. Заранее определили места, где будут работать лодочные переправы. Пункты временного размещения развернутся в случае необходимости, - сообщил глава региона.

Александр Моор добавил, что в населённых пунктах, которые могут быть отрезаны водой, сформирован запас продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости.

О паводковой ситуации жителей информируют в чат-боте в мессенджере Макс. Он называется «Паводок.Инфо».