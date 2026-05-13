На Урале вступил в силу приговор экс-силовику, «крышевавшему» золотодобытчиков

В январе этого года вынесли приговор экс-оперуполномоченному отделения экономической безопасности и противодействия коррупции полиции Невьянска Кириллу Бычкову. Его признали виновным по пунктам «а», «в», части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору за общее покровительство и попустительство по службе». Об этом сообщает Свердловский облсуд.

Мужчину приговорили к 7 годам и 2 месяцам исправительной колонии строгого режима. Также уральцу назначили штраф в пятикратном размере суммы взятки – 1 миллион 250 тысяч рублей. Также ему на шесть лет запретили занимать должность на госслужбе и в правоохранительных органах.

- Суд установил, что Кирилл Бычков был в сговоре со своим руководителем Алексеем Храмковым, осужденным в декабре 2025 года. Мужчины договорились о том, чтобы получать деньги от уральца, занимавшегося незаконной добычей золота, - сказано в сообщении.

Местный бизнесмен предложил взятку Кириллу Бычкову и Алексею Храмкову. Он хотел, чтобы силовики «крышевали» его незаконную золотодобычу. Тогда Кирилл Бычков назначил сумму – 200 тысяч рублей. Однако после ссоры на руднике, взятка выросла до 250 тысяч рублей.

Деньги экс-правоохранителю передали в мае. Бизнесмен положил 250 тысяч рублей в бардачок автомобиля Кирилла Бычкова. Однако во время попытки забрать деньги из машины, силовики были схвачены сотрудниками свердловского УФСБ.

На заседании Кирилл Бычков признал свою вину. Адвокат уральца и прокурор попытались обжаловать приговор.

Однако судебная коллегия по уголовным делам Облсуда рассмотрела материалы дела. В том числе жалобы, представления прокуроров. Инстанция не стала смягчать приговор Кириллу Бычкову. Теперь он вступил в законную силу.