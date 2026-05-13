Туристы Свердловской области все чаще выбирают экзотику

Жители Свердловской области вошли в пятёрку наиболее путешествующих на майские праздники. Об этом свидетельствует аналитика роуминга на основе обезличенных данных абонентов МегаФона. Во время майских праздников свердловчане стали чаще выбирать для зарубежных поездок не только привычные туристические маршруты, но и редкие страны Азии и Южной Америки.

В общей сложности за майские праздники жители Среднего Урала посетили 110 стран. Особенно заметный рост спроса зафиксирован в странах Южной Америки. Здесь существенный прирост показала Бразилия (в 3 раза). Также популярностью пользовались Перу и Эквадор. Этот тренд подчёркивает растущий интерес свердловчан к экзотическим направлениям за пределами традиционных курортов.

Схожий энтузиазм наблюдается и в отношении азиатских стран. Путешественники всё чаще выбирают маршруты, которые ещё недавно считались экзотикой: Монголия, Бангладеш и Сингапур. Популярность этих направлений выросла более чем в 2 раза.

Интерес к дальним направлениям распространяется и на Ближний Восток. Здесь безусловным фаворитом среди свердловчан стала Саудовская Аравия, где спрос вырос на 64%. Это может быть связано с развитием туристической инфраструктуры в стране и появлением новых интересных маршрутов.

Далее география поездок переходит к африканскому направлению, где динамика оказалась разнонаправленной. Положительные значения отмечаются в ЮАР (рост в 4 раза), Тунисе (в 2 раза), и на Сейшельских островах (+83%).

Среди европейских направлений свердловчане активно интересовались Черногорией (+143%), Хорватией (+133%) и Болгарией (+113%).

Помимо свердловчан, в майские праздники активно путешествовали жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской, Ленинградской, Самарской, Ростовской, Нижегородской областей, Краснодарского края, ХМАО и Башкирии.