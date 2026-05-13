Свердловчане стали реже оформлять самозапреты на кредиты

В Свердловской области за месяц спрос на самозапреты на кредиты снизился на 11%. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй. В марте 2026 года свердловчане установили 37,2 тысячи самозапретов на кредиты, а в апреле – 33 тысячи.

– Количество обращений граждан за самозапретами в 2026 году стабилизировалось на уровне 1 – 1,25 миллиона единиц в месяц. Данная стабилизация, а также рост числа снятых самозапретов, отмечается на фоне некоторого оживления кредитной активности в связи со снижением ключевой ставки, – сообщил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Сильнее всего спрос на самозапреты на кредиты упал в Самарской области – на 19,3%. Почти на том же уровне показатель снизился и в Алтайском крае – на 19,2%. На третьем месте оказалась Воронежская область, здесь спрос снизился на 18,6%.

Меньше всего изменилась статистика в Иркутской область – здесь количество установленных самозапретов на кредиты сократилось на 5,1%.