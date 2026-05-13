НовостиОбщество13 мая 2026 12:19

В Первоуральске вторую неделю ищут мужчину, нуждающегося в медпомощи

В Первоуральске пропал 35-летний Данил Молодых
Маргарита РАЗУМОВА
Мужчина пропал еще в начале мая. Фото: поисковый отряд «Прорыв»

В окрестностях Первоуральска силовики и добровольцы ведут поиски 35-летнего Данила Молодых. О местонахождении мужчины ничего неизвестно с 4 мая. Об этом сообщает поисковый отряд «Прорыв».

- Нуждается в медицинской помощи. Если вы располагаете информацией о местонахождении разыскиваемого, обратитесь по телефону+7 343 964-82-21 или 112 , 102, - сообщают волонтеры.

У пропавшего рост 180 сантиметров и худощавое телосложение. Мужчина темно-русый, он обладатель темно-зеленых глаз.

На момент пропажи был одет в спортивный темно-зеленый костюм. Жилетку черного цвета с капюшоном, темную шапку, куртку серого цвета. На ногах были бежевые кроссовки. С собой у пропавшего уральца был темно-серый рюкзак.