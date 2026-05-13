Бастрыкин проконтролирует дело полицейских, оскорбивших инвалида на Урале

В отношении полицейских началась служебная проверка

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заинтересовался скандальным поведением полицейских в Екатеринбурге. Напомним, 9 мая в ресторане на улице Академика Парина двое молодых людей оскорбляли и угрожали юноше, у которого расстройство аутистического спектра и I группа инвалидности.

Как ранее рассказала мама инвалида Татьяна Хижнякова, в тот вечер она была в заведении вместе с сыном. В какой-то момент двое гостей стали вести себя агрессивно по отношению к ее сыну. Причина была в том, рассказывала Татьяна, что юноша слишком пристально на них смотрел. Мужчины представились полицейскими и показали корочки.

- Добавили, что «инвалидам и олигофренам» в общественных местах делать нечего. На вопрос, стоит ли позорить честь мундира в такой праздник, сказали, что «не при исполнении» и могут делать все, что заблагорассудится. После чего нападки и оскорбления продолжились, - рассказывала Татьяна Хижнякова.

На следующий день мама пострадавшего написала заявление в полицию, которое приняли. Ранее «КП-Екатеринбург» сообщали в УМВД по Екатеринбургу, что организована служебная проверка. 13 мая стало известно, что ситуацию на контроль взяли и в Следственном комитете.

- По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области проводится проверка. Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Свердловской области доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах, - сообщили в пресс-службе СКР.

Юноша испытал серьезный стресс. Как уточняла Татьяна Хижнякова, ее сын восстанавливается и временно не посещает учебу.

