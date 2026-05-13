В Екатеринбурге изменят схему трех маршрутов общественного транспорта. 16 мая изменения коснутся автобуса №94. Он перестанет ходить до остановки «УрФУ» – его перенаправят до остановки «Вишневой».

По ходу следования на маршруте введут такие остановки, как «Уралобувь», «Мира» и «Педагогическая». Новый маршрут будет выглядеть так: Вишневая – Гагарина – Библиотечная – Мира – Малышева – Владимира Высоцкого – Конструкторов – Владимира Высоцкого – автодорога на Новосвердловскую ТЭЦ.

С 1 июня будет изменен маршрут автобуса №44. С этого дня он будет заезжать на остановку «Больница №36». От остановочного пункта «микрорайон Компрессорный» автобус проследует по улицам Латвийская – Центральная – Локомобильная – Новая – Латвийская – Эстонская – Сибирский тракт – Новосинарский бульвар – 100-летия Уральского университета – ЭКСПО-бульвар – Кольцовский тракт – Объездная дорога – Белинского – Шварца.

– с 1 августа троллейбус № 28 перестанет заезжать на остановки «Микрорайон Европейский», «ЖК Аксиома», «Преображенский парк», «Академика Сахарова». «Павла Шаманова», «Академический микрорайон», «Двинская», «Барвинка», – сообщили в мэрии.

Вместо этого троллейбус будет останавливаться на остановках «Кольцевая» и «Храм Святого князя Владимира». Измененный маршрут проследует по улицам Щорса – Амундсена – Краснолесья – Чкалова – Академика Сахарова – Амундсена.