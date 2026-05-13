На Урале врачи за полчаса спасли пациента от смертельного недуга

Пациент три дня страдал от жгучей головной боли. Фото: Минздрав Свердловской области

Врачи городской клинической больницы № 40 Екатеринбурга за полчаса смогли спасти пациента и предотвратить геморрагический инсульт. При этом мужчине не потребовалась трепанация черепа. Об этом сообщает Минздрав Свердловской области.

Пациента на протяжении нескольких дней беспокоили боли.

- Екатеринбуржец Максим Хмелевский три дня жаловался на жгучую, сильную головную боль. Проезжая мимо горбольницы № 40, он решил обратиться в приемный покой нейрохирургического отделения. В течение часа после консультации у заведующей отделением и КТ-ангиографии сосудов головного мозга пациента срочно направили в операционную, - рассказали в ведомстве.

Как оказалось, у пациента произошло кровотечение в пространстве головного мозга. Его вызвал разрыв небольшой аневризмы. Опасность в том, что повторное такое кровоизлияние могло привести к геморрагическому инсульту, инвалидности. В целом, такое состояние способно сгубить пациента.

Врачи провели малотравматичную операцию через бедренную артерию. Они закрыли просвет аневризмы средней мозговой артерии с помощью микроспирали. Вмешательство занимало 30 минут. После чего мужчину перевели в палату для наблюдения неврологов.

- Ощущение, что мне снова подарили жизнь! Врачи избавили от жуткой боли, которая не давала мне возможности стоять и лежать три дня перед операцией. Я мог только полусидеть, наклонив голову. Теперь снова могу двигаться, гулять и радоваться жизни. Благодарен за это всем лечащим врачам и медсестрам, - говорит пациент Максим Хмелевский.

Как уточняется, спустя 12 дней уральца выписали из больницы.