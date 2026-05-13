В Екатеринбурге открыли второй этаж в реконструированном кинотеатре «Салют»

В Екатеринбурге 13 мая открыли холл второго этажа в бывшем здании кинотеатра «Салют». Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. На новой площадке прошли мероприятия всероссийского финансового форума «Финмаркет».

После открытия второй очереди площадь кластера составила почти 1200 квадратных метров. Теперь «Салют» может принимать до 400 человек и проводить более сложные мероприятия.

– Радостно, что наш проект кластера «Салют» работает на пользу молодежи города и области. С начала работы площадки тут уже состоялось около 100 мероприятий, и сегодняшнее – самое крупное, – сообщил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Молодежный кластер «Салют» был открыт в августе 2025 года при поддержке мэра города и губернатора Свердловской области Дениса Паслера. Площадка предназначена для реализации молодежной политики по профориентации, патриотическому воспитанию и обеспечению досуга.