В Верхней Пышме УК заплатит ребенку, получившему травму лица из-за гололеда

Управляющая компания выплатит компенсацию девочке, которая поскользнулась у подъезда и ударилась лицом об лед Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Верхней Пышме управляющая компания заплатит компенсацию 4-летней девочке, которая поскользнулась у подъезда и ударилась лицом об лед. В ходе проверки прокуратуры установлено, что в ноябре 2025 года ребенок шел домой, и, подойдя к подъезду, упал на льду.

– Проведенная проверка показала, что падение ребенка произошло вследствие ненадлежащего содержания придомовой территории управляющей компанией, выразившегося в несвоевременной уборке образовавшейся на лестнице наледи, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

У девочки диагностировали ушиб тканей лица, а ее родители сообщили об однократной рвоте, слабости, сонливости и головных болях у дочери. Прокуратура направила иск в суд о взыскании моральной компенсации в пользу ребенка.

Верхнепышминский городской суд утвердил мировое соглашение, исходя из которого, УК должна выплатить девочке 30 тысяч рублей