В Свердловской области пройдет второй окружной форум «Единой России»

Первый форум проходил в феврале в Екатеринбурге. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области состоится второй окружной форум «Единой России» – «Есть результат!». Мероприятие пройдет 15 мая 2026 года в Нижнем Тагиле. Участие в нем примет губернатор региона Денис Паслер. Об этом сообщили в областном Департаменте информационной политики.

- В ходе мероприятия будут подведены итоги реализации «Народной программы» партии на территории Свердловской области, а также сформированы ключевые предложения для включения в обновленную программу на предстоящие пять лет, - пояснили в Департаменте.

В рамках форума пройдет пять тематических круглых столов по следующим направлениям: «Поддержка СВО», «Развитие территорий», «Сельское хозяйство», «Промышленность», «Здоровье уральцев», «Урал будущего».

Предложения, озвученные в ходе обсуждений, включат в «Народную программу 2.0», которую представят на пленарном заседании.

Напомним, первый окружной форум «Единой России» проводился в феврале в Екатеринбурге. Его также посетил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.