Начался суд над уральцем, обвиняемым в убийстве 9-летней девочки в 1999 году

Обвиняемый не признает свою вину. Фото: пресс-служба Свердловского областного суда

В Свердловской области суд начал рассматривать дело об убийстве 9-летней девочки Лены Пергушевой из поселка Кузнецовский Талицкого района. Обвинения предъявили 49-летнему жителю Первоуральска Игорю Рухлову.

Как предполагает следствие, он расправился с девочкой за то, что та дала показанию по делу об убийстве, которое совершили двое друзей брата жены Рухлова.

- Следствие полагает, что Рухлов, опасаясь уголовного преследования за соучастие в убийстве, решил избавиться от свидетеля, - пояснили в пресс-службе Свердловского облсуда.

Трагедия произошла 7 апреля 1999 года. Рухлов подошел к Лене во дворе дома по улице Строителей и схватил ее.

- Мужчина перекинул девочку через плечо и унес в безлюдное место. Там он задушил ребенка, а труп закопал в овощной яме за одним из домов по той же улице, - рассказали в облсуде.

Теперь Игоря Рухлова обвиняют по пунктам «б» и «в» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего в связи с выполнением данным лицом общественного долга». Свою вину мужчина не признает.

Сейчас ведется допрос свидетелей, продолжается следствие.