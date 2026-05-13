Перевозки контейнеров на СвЖД составили почти 140 тыс. ДФЭ в январе – апреле

В январе – апреле 2026 года на Свердловской магистрали во всех видах сообщения было перевезено 139,9 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 16,2% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. В том числе во внутреннем сообщении отправлено 76,5 тыс. ДФЭ (-10,9%).

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, составило 102,8 тыс. ДФЭ (-17,4%).

В том числе:

химикаты и сода – 41,2 тыс. ДФЭ (-7,9% к уровню января – апреля 2025 года);

химические и минеральные удобрения – 11,1 тыс. (-23,5%);

нефть и нефтепродукты – 8,1 тыс. (-24,4%);

лесные грузы – 7,3 тыс. (-41%);

бумага – 6,8 тыс. (-19%);

зерно – 5,9 тыс. (+2,3%);

цветные металлы – 4,7 тыс. (-24%);

черные металлы – 4,7 тыс. (-36,5%);

огнеупоры – 3,5 тыс. (+21,8%);

строительные грузы – 3,1 тыс. (-22,2%);

продовольственные товары – 2,2 тыс. (-11,4%);

метизы – 1,9 тыс. (+20,9%);

продукты перемола – 1,1 тыс. (-58,9%).

Всего в контейнерах перевезено 1,9 млн тонн грузов (-14,4%).

В январе – апреле 2026 года по сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения перевезено 2 млн 558 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU). Это на уровне показателя за аналогичный период 2025 года. В том числе во внутреннем сообщении отправлено 967,8 тыс. ДФЭ (-4,1%), в импортном – 638 тыс. ДФЭ (+12,8%).

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, составило 1 млн 842 тыс. ДФЭ (+1,7%), в том числе в импортном сообщении – 570 тыс. ДФЭ (+12,9%), на экспорт – 552,6 тыс. ДФЭ (-3,6%). Всего в контейнерах перевезено 26,7 млн тонн грузов (-1%).