В Екатеринбурге мотоциклист сбил 17-летнюю девушку на пешеходном переходе

Мотоциклист сбил девушку на пешеходном переходе. Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга

В Екатеринбурге 12 мая возле дома №52 по улице Амундсена произошло ДТП, в результате которого пострадала 17-летняя девушка. Предварительно, около 22:10 водитель мотоцикла YAMAHA сбил подростка на пешеходном переходе.

- Водитель, двигаясь по улице Амундсена со стороны улицы Волгоградская в сторону улицы Бардина, не предоставил преимущество и допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - пояснили в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

На место происшествия приехали врачи скорой помощи и сотрудники Госавтоинспекции.

На место происшествия приехали врачи скорой помощи и сотрудники Госавтоинспекции. Девушку госпитализировали в ДГБ №9 с открытым переломом голени.

34-летнего водителя мотоцикла доставили в горбольницу №24 для оказания медпомощи. Как установили автоинспекторы, стаж вождения мужчины составляет 3 года. За это время к ответственности за нарушения ПДД он ни разу не привлекался.

По факту аварии было возбуждено административное дело по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ «Нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью пострадавшего».