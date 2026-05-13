Пропавшего в Каменске-Уральском 12-летнего школьника нашли живым

В Каменске-Уральском завершились поиски пропавшего 12-летнего школьника. Как рассказали в пресс-службе поисково-спасательного отярда «ЛизаАлерт», 10 мая 2026 года подросток не вернулся с прогулки. С тех пор о его местонахождении было ничего неизвестно.

Вскоре волонтеры отряда начали искать пропавшего. К поискам незамедлительно подключились и сотрудники полиции. Найти школьника удалось лишь на следующий день. Соответствующее сообщение поступило в 4:39 11 мая.

- Найден, жив! Спасибо за помощь в поиске, - рассказали представители отряда.

Сейчас с подростком все хорошо. Напомним, что в Екатеринбурге до сих пор ведутся поиски 19-летнего Егора Сысолятина. Он бесследно исчез утром 30 апреля. В день пропажи юноша попал на запись уличной камеры.