На Урале дворник отдал аферистам квартиру и 3 миллиона рублей

В городе Серов произошёл очередной случай мошенничества. Дворник с ежемесячным доходом 17 тысяч рублей потерял больше 3 миллионов рублей и собственную квартиру, пытаясь заработать на инвестициях в сомнительный интернет-проект.

Всё началось с рекламы в телефоне. Мужчина перешёл по ссылке, после чего с ним связался «финансовый аналитик». Мошенник гарантировал, что с вложенного миллиона рублей жертва получит 7 миллионов прибыли. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

По инструкции «аналитика» мужчина оформил несколько кредитов на общую сумму более 1,9 миллиона рублей (1,3 млн + 180 тыс. по карте + 500 тыс.). Часть средств он обналичил и лично отвёз незнакомой женщине в Екатеринбург, а часть перевёл на указанные счета.

Когда «аналитик» потребовал новых вложений, мужчина решился на крайнюю меру — он продал квартиру, доставшуюся ему от матери.

Деньги от продажи пошли на погашение кредитов и новый «взнос» (400 тысяч рублей). В итоге он лишился единственного жилья и был вынужден переехать в арендованную комнату в общежитии.

Никакой прибыли житель Серова не получил. Во время последнего телефонного разговора мошенник просто посмеялся над ним, после чего положил трубку и отключил номер. По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.