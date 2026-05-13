Мэрия изымает участок в центре Екатеринбурга под многоквартирным домом

Землю и квартиру в доме на Хохрякова, 35 планируют изъять. Фото: сервис Яндекс.Карты

Власти Екатеринбурга изымают участок под многоквартирным домом в центре города. Соответствующее постановление подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Речь идет о здании на улице Хохрякова, 35. Помимо участка под домом площадью 593 квадратных метров мэрия также намерена изъять квартиру №1 площадью 50,2 квадратных метра в том же здании. При добровольном согласии собственника с ним заключат соглашение, которое направят в Управление Федеральной службы государственной регистрации Свердловской области.

– В случае если собственник изымаемого жилого помещения и земельного участка не заключил соглашение по истечении трех месяцев со дня получения им проекта соглашения, обратиться в суд с иском о принудительном изъятии, – сказано в документе.

Исходя из постановления, землю и квартиру изымают для муниципальных нужд, но с какой именно целью – не указано.