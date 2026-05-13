В Новоуральске пенсионерка пырнула знакомую ножом из-за двух тысяч рублей

В Новоуральске суд вынес приговор 60-летней пенсионерке, которая пырнула знакомую ножом. Инцидент произошел в коридоре коммунальной квартиры, где живут женщины. Как рассказала потерпевшая, с осужденной она знакома уже около 15 лет, они часто выпивали вместе.

- Однако незадолго до совершения преступления она спросила, когда последняя вернет ей долг в размере двух тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Из-за этого между соседками возник конфликт, в ходе которого осужденная взяла нож и ударила знакомую в грудь. Потерпевшая получила колото-резаное ранение со сквозным повреждением легкого. Травму классифицировали как тяжкий вред здоровью.

Пенсионерку осудили по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия». Свою вину она полностью признала.

- Осужденная указала, что умысла причинить тяжкий вред здоровью у нее не было. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел положительную характеристику, в том числе от потерпевшей, явку с повинной, оказание помощи потерпевшей, возраст и состояние здоровья, - отметили в прокуратуре.

Суд приговорил пенсионерку к 2 годам колонии общего режима.