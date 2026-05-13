На дорогах Нижнего Тагила за месяц погибли два человека

В Нижнем Тагиле прошло заседание комиссии по безопасности дорожного движения, на котором были озвучены тревожные данные. Власти и ГИБДД обеспокоены ростом аварийности и детского травматизма.

Временно исполняющий обязанности начальника Госавтоинспекции Евгений Шитов сообщил, что за март в городе произошло 50 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 2 человек, еще 61 человек получил травмы. За год выросли все три показателя. Об этом сообщает портал Тагил.Лайф.

В преддверии летних каникул, когда дети проводят на улице больше времени, власти принимают комплексные меры:

До 15 мая во всех школах пройдёт тотальная проверка знаний ПДД. С детьми будут разбирать ошибки. К работе привлекаются отряды Юных инспекторов движения, используются автогородки и «Лаборатория безопасности». За каждой школой теперь закреплён персональный сотрудник ГИБДД.

В ближайшее время будут благоустроены 5 пешеходных переходов, где установят недостающие ограждения.

Перед началом учебного года на всех 118 переходах у школ и на 176 объектах по всему городу нанесут долговечную пластиковую разметку.